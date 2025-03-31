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Afyon’da Araç Traktöre Çarptı: 3 Yaralı

Trafik Kazası Sonucu Yaralanmalar

Afyonkarahisar’da meydana gelen bir trafik kazasında otomobil, traktöre çarptı ve bu olayda 3 kişi yaralandı. Kaza, Şuhut Çakırözü köyü yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, A.Ç. yönetimindeki 03 ER 906 plakalı otomobil, henüz net olarak belirlenemeyen bir nedenle H.B.’nin kullandığı ve yol kenarına park etmeye çalışan 36 AAP 585 plakalı traktöre çarptı.

Yaralıların Durumu ve Olay Yeri İncelemesi

Kaza neticesinde otomobil sürücüsü A.Ç. ile birlikte S.B. ve U.A.B. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardım çağrısıyla olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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