Afyon’da Babasını Öldüren Genç Tutuklandı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Failler

Afyonkarahisar’da, babasıyla tartışan bir genç, babasını bıçaklayarak yaşamına son verdi. Olay, Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hakan U. ve babası Önder U. arasında bilinmeyen nedenlerle bir tartışma başladı.

Kavgaya Dönüşen Tartışma ve İhbar

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hakan U., babasını bıçakladı. Komşuların durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, baba Önder U.’nun öldüğünü tespit etti ve Hakan U.’yu gözaltına aldı.

Psikolojik Sorunlar ve Yasal Süreç

Hakan U.’nun psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan U., savcılık sorgusunun ardından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.