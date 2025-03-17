Haberler

Afyon’da Kamyonla Çarpışan Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Afyonkarahisar’da yaşanan trafik kazasında, kamyon ile çarpışan otomobilin 32 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Çay ilçesi Pazarağaç beldesi yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, B.E. yönetimindeki 31 ABU 780 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen H.A.’nın kullandığı 26 ABF 951 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil adeta hurdaya döndü.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine ulaşan ekipler, sürücü B.E.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. B.E.’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü H.A. gözaltına alındı ve olayla ilgili savcılık tarafından inceleme soruşturması başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ramazan İçin Hafif Tatlı Tarifleri

Şef Semanur Önal, Ramazan’da hafif sütlü tatlıların tercih edilmesini önerdi ve hurmalı muhallebi tarifi verdi. Didar Başgöze ise çikolatalı güllaç yapımını paylaştı.
Haberler

Genç Kız Torpil Şakasıyla Yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir grup genç, kurs merkezinin önünde otururken torpilin patlaması sonucunda 17 yaşındaki Z.K. yaralandı ve hastaneye kaldırılarak ameliyat olacağı öğrenildi. Vatandaşlar, patlayıcıların kontrolünün sıkılaştırılmasını istiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.