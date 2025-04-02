Haberler

Afyon’da Kaza: 4 Yaralı Kamyonet Çarptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Afyonkarahisar’da bir kamyonetin menfez duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Çay ilçesi çıkışında gerçekleşti.

SÜRÜCÜ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Edinilen verilere göre G.Y. yönetimindeki 35 HB 0521 plakalı kamyonet, sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, savrularak yol kenarındaki menfez duvarına çarparak durabildi.

YARALILAR VE HASTANEYE SEVK

Kazanın sonucunda R.A.B., Ş.K., S.N. ve E.T. yaralandı. Yaralılar, çevredeki insanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Güney Kore’de Maliye Bakanı İçin Azil Önergesi

Güney Kore'deki siyasi gerilim tırmanırken muhalefet, Maliye Bakanı Choi Sang-mok'un görevden alınması için azil önergesi sundu. Oylama 4 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Haberler

Baba Vanga’nın 2025 Kehanetleri Gerçekleşiyor

Baba Vanga'nın 2025 yılı için yaptığı kehanetlerden biri olan depremler, Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki sarsıntılarla gerçekleşti. Savaş ve ekonomik kriz öngörülerine de dikkat çekiliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.