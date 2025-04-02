Afyon’da Kaza: 4 Yaralı Kamyonet Çarptı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Afyonkarahisar’da bir kamyonetin menfez duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Çay ilçesi çıkışında gerçekleşti.

SÜRÜCÜ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Edinilen verilere göre G.Y. yönetimindeki 35 HB 0521 plakalı kamyonet, sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, savrularak yol kenarındaki menfez duvarına çarparak durabildi.

YARALILAR VE HASTANEYE SEVK

Kazanın sonucunda R.A.B., Ş.K., S.N. ve E.T. yaralandı. Yaralılar, çevredeki insanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.