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Afyon’da Müstehcen İçerik Paylaşanlar Yakalandı

AFYONKARAHİSAR’DA MÜSTEHCEN İÇERİK OPERASYONU

Afyonkarahisar’da sosyal medya hesapları aracılığıyla müstehcen içerikli videolar paylaşan 4 kişi, düzenlenen polis operasyonu ile yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, müstehcen videoları deep web olarak adlandırılan ve özel yazılımlar kullanılarak erişilen sitelerden indirip sahte hesaplar oluşturarak sosyal medya platformlarında paylaştıklarını tespit etti.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Harekete geçen polis ekipleri, biri şehir merkezinde bulunan ve Sinanpaşa ilçesi ile beldelerinde yaşayan toplam 4 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında şüphelilere ait cep telefonları, hafıza kartları, flash bellek ve hard disklere de el konulduğu bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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