Afyon’da Okullar Tatil Edildi Mi?

YAĞIŞLAR SONRASI OKULLARIN TATİLİ MERAK EDİLİYOR

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etkili olan yoğun yağışlar sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği gündeme geldi. Afyon’da, özellikle 20 Mart Perşembe günü ile ilgili henüz resmi bir tatil duyurusu yapılmadı. Meteorolojik verilere göre; akşam saatlerinden itibaren Erzurum’da, 20 Mart 2025 Perşembe sabah saatlerinden itibaren ise Elazığ’da 5-20 cm arasında kar yağışı bekleniyor. Bu durum, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara yol açabileceğinden, vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiği ifade ediliyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDEKU VÜCUT’DE RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Yapılan değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde, ayrıca Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden etkili olan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu rüzgarın hızı 50-70 km/saat arasında değişirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde bu hız 90 km/saat kadar çıkabiliyor. İç kesimlerde yaşanan rüzgarın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşım sorunları, çatı uçmaları ve zehirlenmelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Batı Karadeniz’in batısında, Perşembe öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan esecek rüzgar, 6 ila 9 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde etkili olacak. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra güç kaybetmesi öngörülüyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’de (Afyon-Samsun) yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan esecek rüzgarın da 6 ila 9 kuvvetinde fırtına oluşturması bekleniyor.

SOĞUK HAVALAR VE ZİRAİ DON HATIRLATILDI

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı hava, batı ve iç kesimlerde zirai don olayını beraberinde getirebilir. 20 Mart 2025 (Perşembe) gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında beklenen zirai donun, Perşembe ve Cuma geceleri ile sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetler yürüten vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları gerektiği belirtiyor.

KUVALETE RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

20 Mart 2025 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da da bu rüzgarların hızı 50-70 km/saat arasında değişirken, yüksek kesimlerde 70-90 km/saat gibi fırtına ve yer yer tam fırtına olabileceği öngörülüyor. Ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması öneriliyor.