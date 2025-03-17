Afyon’da Okulların Tatil Durumu Belirsiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar başlamış durumda. Afyon ilinde ise okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda endişeler işleniyor. Meteoroloji, pek çok il için daha yoğun kar yağışı beklentisine dikkat çekti. Afyon’da okullar tatil mi? Son dakika bilgileriyle merak ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENTİSİ

Yapılan son değerlendirmelere göre 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle, zamanla yüksek kesimlerinde Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden 50-70 km/saat hızında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra ve Doğu Karadeniz’de Salı sabahı etkisini kaybetmesi beklenen rüzgar, ulaşımda aksamalara yol açabilecek. Çatı uçması, toz savrulması ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması öneriliyor.

DENİZLERDE FIRTINA TEHLİKESİ

Batı Karadeniz’in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın 50-75 km/saat hızında fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz bölgesinide (Kastamonu-Samsun) yarın öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına bekleniyor, bu fırtınanın da akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SOĞUK HAVA VE ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava ile birlikte batı ve iç kesimlerde zirai don hadisesi yaşanabileceği belirtiliyor. 18 Mart 2025 Salı gece saatlerinden itibaren Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında görülecek zirai don, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta derecede, yer yer ise kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların bu uyarılara dikkat etmesi gerekiyor. Meteoroloji tarafından hazırlanan sıcaklık tahminlerini takip etmekte fayda var.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

18 Mart 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. 19 Mart 2025 Çarşamba günü ise Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden 50-70 km/saat hızında rüzgar ve fırtına öngörülüyor. İç Anadolu’nun güneyinin yüksek kesimlerinde ise kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) bekleniyor. Bu koşullar altında ulaşımda aksamalar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem arz ediyor. Afyon Valiliği’nden henüz 18 Mart Salı günü ile ilgili bir tatil duyurusu yapılmış değil.