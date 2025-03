Afyon’da Restoran 300 Kişiye Ücretsiz İftar Veriyor

RAMAZAN AYINDA ÜCRETSİZ İFTAR GELENEĞİ

Afyonkarahisar’da yaklaşık 40 yıldan beri hizmet veren bir restoran, her Ramazan ayında hayırseverlerin katkısıyla günlük olarak 300 kişiye ücretsiz iftar yemeği sunuyor. Bölgedeki köklü işletmelerden biri olan bu restoran, hayırsever vatandaşların katkılarıyla birlik ve beraberliğin örneklerini sergiliyor. 17 yıldan fazladır süregelen bu uygulama, Ramazan ayında dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri haline geldi. Restoranın sunduğu iftar hizmeti ile 150 kişilik oturma kapasitesinin yanında, ek masa ve sandalyelerle daha fazla misafire yer açma çabası da devam ediyor.

İFTAR MENÜSÜ VE HİZMET GİDEREK ARTMAKTADIR

Restoranın iftar menüsü, 3 çeşit yemek, tatlı, iftariyelikler ve içeceklerle zenginleştiriliyor. Her geçen yıl hayırseverlerin desteği sayesinde daha fazla kişiye ulaşmaya çalışılıyor. Ayrıca, pişirilen yemeklerin bir kısmı paket olarak da dağıtılıyor. İşletmeci Mehmet Arpacıoğlu, 16 senedir ücretsiz iftar hizmeti sunduklarını belirterek, gelenek haline gelmiş bu uygulamanın her yıl büyüyerek devam ettiğini ifade ediyor.

AÇIKLAMALARLA DESTEK BÜYÜYOR

Mehmet Arpacıoğlu, “Hayırsever vatandaşlarımız bize destek oluyor. O yüzden her geçen yıl yemek sayımızı arttırıyoruz.” diyerek, günlük 300 kişiye sundukları hizmetin zaman zaman 800’e kadar çıktığını vurguluyor. Çeşitli menülerin sunulduğu iftar yemeklerinin her gün değiştiğini, ayrıca belirli günlerde etli pide gibi özel ikramlar sunduklarını aktarıyor. “Vatandaş memnun, tatlısına kadar iftariyelik, tatlı, hurmasına kadar her şeyi dört dörtlük lokanta ortamında hizmet ediyoruz.” diyen Arpacıoğlu, hayırseverlere teşekkür ederek, bu güzel geleneğin gelecekte de devam edeceğini dile getiriyor.