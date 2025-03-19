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Afyon’da Tabldot Yemek Üretenlere Denetim

DENETİM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, tabldot yemek üretimi yapan işletmelerde resmi kontroller yapıyor. Bu denetim sürecinde, işletmelerin hijyen standartları, üretim aşamaları ve mevzuata uyumluluk detaylı bir şekilde inceleniyor.

ÜRETİM SÜREÇLERİ DETAYLI OLARAK İNCELENİYOR

Gıda kontrol görevlileri, denetim sırasında ham madde girişinden son ürün aşamasına kadar olan üretim süreçlerini kapsamlı bir şekilde değerlendiriyor. Özellikle personel hijyeni, ekipman temizliği ve gıdaların saklama koşulları gibi önemli unsurlar kontrol edilerek işletmenin hijyen standartlarına uygunluğu test ediliyor.

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