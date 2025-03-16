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Afyon’da Tarihi Eser Operasyonu Yapıldı

GEBECELER BELDESİNDE TARİHİ ESER BASKINI

Afyonkarahisar’da jandarma, Gebeceler beldesinde bir evde tarihi eser niteliği taşıyan birçok obje buldu. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.C.K. ve M.K. isimli şahısların evlerinde tarihi eser bulundurduğuna dair ihbar aldı.

EŞYALARIN ELE GEÇİRİLMESİ

Ekipler, belirtilen adrese düzenledikleri baskında yaptıkları aramada, tarihi eser sayılabilecek madalyon, kolye, gözyaşı şişesi, 14 adet sikke, 4 adet mühür ve dedektör buldu. Olayın ardından bu şahısların gözaltına alındığı bildiriliyor.

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