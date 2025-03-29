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Afyon’da Uyuşturucu Baskını: İki Kişi Gözaltında

JANDARMA EKİPLERİ BASKIN DÜZENLEDİ

Afyonkarahisar’da bir eve baskın yapan jandarma ekipleri, çeşitli türde ve miktarda uyuşturucu maddeler buldu. Gözaltına alınan kişinin, uyuşturucu madde kullanma suçundan arandığı belirlendi. Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma başlattı.

UYUŞTURUCUDAN CEZALANDIRILAN ŞAHIS

Yapılan araştırmalar sonucunda, H.F. adıyla bilinen şahsın, kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Ardından, H.F.’nin kız arkadaşı H.N.Ç. ile ortak yaşadığı eve baskın düzenleyen ekipler, eğitimli bir narkotik köpek ile arama gerçekleştirdi.

ARAMA SONUÇLARI

Baskın sırasında yapılan aramada, 10 adet ecstasy uyuşturucu hap, 3 adet sentetik ecza, 1 gram metamfetamin, hassas terazi, 24 adet uyuşturucu aparatı ve 32 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olay sonucunda, her iki şahısın da gözaltına alındığı bildirildi.

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