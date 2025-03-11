Afyon GSK 2. Lige Yükseldi

MÜSABAKALARIN TAMAMLANDI

2024-2025 sezonu Voleybol Kadınlar Bölgesel Lig Grup müsabakaları 7-9 Mart tarihleri arasında Tınaztepe Spor Salonu’nda sona erdi. Bu müsabakalarda Afyon GSK, gösterdiği performansla 2. Lige yükselmeyi başardı ve final gruplarına katılma hakkı kazandı. Müsabakalarda Afyon GSK’nın yanı sıra Afyon Kartal SK, Afyon Akal ve Uşak Alka Altınkanatlar SK takımları da yer aldı. Afyon GSK, grup müsabakalarının sonunda grubunu birinci sırada tamamlayarak büyük bir başarı gösterdi.

BÜYÜK BAŞARI VE GURUR

Afyon GSK’nın elde ettiği başarı hakkında Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Afyonkarahisar, sporun her dalında kendini göstermeye devam ediyor. Bugün burada, Kadınlar Bölgesel Lig müsabakalarının son derece yüksek bir düzeyde gerçekleştiğini görmekten gurur duyuyoruz. Takımlarımız büyük bir özveriyle mücadele etti ve özellikle Afyon GSK’nın 2. Lige yükselmesi, şehrimiz için önemli bir adım oldu. Bu başarı, sadece takımın değil, tüm Afyonkarahisar’ın ortak başarısıdır.” şeklinde açıklama yaptı.