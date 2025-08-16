Afyon Kocatepe Üniversitesi Geoteknik Bölümünden Mühendis, Gücek, Hasar Tespiti İçin Gönüllüydü

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NDEN GÖNÜLLÜ KATILIM

Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Süleyman Gücek, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hasar tespit çalışmalarına gönüllü olarak katıldı. Gücek, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bir binanın yıkıldığını anımsatarak depremin neden olduğu sarsıntının bu duruma yol açtığını ifade etti.

YAPI HASARLARININ NEDENLERİ

Gücek, yıkılan binanın nedeninin yapısal problemler, mühendislik hizmetleri ya da insani faktörler olabileceğini belirtti. Yapıların doğru zemin ve mühendislik hizmeti ile inşa edilmesi gerektiğinin altını çizen Gücek, şunları söyledi: “Mühendislik hizmeti almış, denetimlerden geçmiş ve betonarme yapılara baktığımızda hasarın daha az olduğunu görmekteyiz.”

DOĞRU ZEMİN VE YAPI DÜZENLEMESİ

Gücek, şehir merkezinde faktörleri gözlemleyerek, geçmişte dere yatağı olan ve alüvyon zemin üzerine inşa edilen evlerin hasar gördüğünü belirtti. Alüvyon zeminli bölgelerde, o zemine uygun yapılar inşa edildiği takdirde mühendislik hizmeti almış ve denetimi geçmiş yapıların daha sağlam olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu yapıların deprem anında yıkılmadığını ve can kaybını önlediğini vurguladı.