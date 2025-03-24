Haberler

Afyon Lisesi’nden Ramazan Kolisi Yardımı

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA BİLINCİ ARTIRILIYOR

Afyon Lisesi, Ramazan ayı dolayısıyla genç nesillerde yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmak ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ramazan kolisi dağıtma kampanyası düzenliyor. Öğrencilerin temin ettiği temel gıda maddeleri, özenle paketlendikten sonra Dairecep Mahallesi muhtarlığına götürülüyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM PAKETLERİ ULAŞTIRILIYOR

Mahalle Muhtarı Ömer Ortaç tarafından belirlenen ve muhtarlığa davet edilen ihtiyaç sahibi ailelere, yardım paketleri bizzat öğrenciler tarafından ulaştırılıyor. Bu süreçte Ramazan ayının bereket ve paylaşma iklimi, öğrenciler tarafından bir kez daha deneyimleniyor.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR

Afyon Lisesi Müdürü Ramazan Balkan, yardım programı ve düzenini gerçekleştiren din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri Arif Okumuş, Fatma Türk ve İbrahim Hukuk’a teşekkürlerini iletiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Maçlar Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Futbol tutkunları, 24 Mart'ta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa ligleri gibi önemli karşılaşmaları izlemek için canlı yayın seçeneklerini inceliyor. Ayrıca, dünya liglerindeki maçların da keyfini çıkarıyorlar.
Haberler

İSKİ İstanbul’da Su Kesintisi Güncel Bilgi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 24 Mart'ta bazı ilçelerde su kesintisi olacağını açıkladı. Su kesintisi saatleri ve detaylar merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.