Afyon Lisesi’nden Ramazan Kolisi Yardımı

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA BİLINCİ ARTIRILIYOR

Afyon Lisesi, Ramazan ayı dolayısıyla genç nesillerde yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmak ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ramazan kolisi dağıtma kampanyası düzenliyor. Öğrencilerin temin ettiği temel gıda maddeleri, özenle paketlendikten sonra Dairecep Mahallesi muhtarlığına götürülüyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM PAKETLERİ ULAŞTIRILIYOR

Mahalle Muhtarı Ömer Ortaç tarafından belirlenen ve muhtarlığa davet edilen ihtiyaç sahibi ailelere, yardım paketleri bizzat öğrenciler tarafından ulaştırılıyor. Bu süreçte Ramazan ayının bereket ve paylaşma iklimi, öğrenciler tarafından bir kez daha deneyimleniyor.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR

Afyon Lisesi Müdürü Ramazan Balkan, yardım programı ve düzenini gerçekleştiren din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri Arif Okumuş, Fatma Türk ve İbrahim Hukuk’a teşekkürlerini iletiyor.