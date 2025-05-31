Afyon Lisesi Şampiyon Oldu

AFYONKARAHİSAR’DA FUTSAL MÜSABAKALARI SONUÇLANDI

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Okul Sporları 2. Küme Erkek Futsal müsabakaları, final karşılaşmalarının ardından sona eriyor. Bu heyecan dolu turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan ekip Afyon Lisesi oldu.

ŞAMPİYONLAR VE DERECEYE GİREN OKULLAR

Birinci sırayı Afyon Lisesi alırken, ikinci sırada Özel Afyon İstek Anadolu Lisesi yer aldı. Üçüncülüğü ise Hattat Ahmet Karahisari Anadolu Lisesi elde etti. Dördüncü olan okul ise Atatürk Anadolu Lisesi oldu.

ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Müsabakaların sona ermesinin ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara madalya ve kupaları veriliyor. Bu organizasyon, genç sporcuların yeteneklerini geliştirmesi ve dostluk bağlarını pekiştirmesi açısından büyük önem taşıyor.