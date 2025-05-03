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Afyon Masterler Şampiyonluk Elde Etti

AFYON MASTERLER DERNEĞİ ŞAMPİYON OLDU

Afyon Masterler Derneği’nin futbol takımı, Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen, 4 takımın katıldığı futbol müsabakalarında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak şampiyonluk elde etti. Bu müsabakalarda Afyon Masterler Derneği, Manavgat Masterler, Alanya ve Side Masterler ile dostluk maçları oynadı.

DOSTLUK MAÇLARINDAN İKİ GALİBİYET

Afyon Masterler, düzenlenen dostluk karşılaşmalarında sırasıyla Manavgat ve Side Masterler’i yenerek galibiyet sağladı. Side Masterler ile oynadıkları maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sayede turnuvada toplamda 7 puanla şampiyonluğa ulaştı.

KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Afyonkarahisar Masterleri Derneği’nin Başkanı Adnan Kasabalı ve Onursal Başkan Kamil Altınkaya’nın öncülüğünde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen bu turnuva, katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Dört takım arasında dostluk bağlarını güçlendiren etkinlik, sporun birleştirici gücünü gözler önüne serdi.

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