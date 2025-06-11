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Afyon Pastırması, AB Tescili Aldı

AFYON PASTIRMASI AB’DEN TESCİL ALDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyon pastırmasının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Sosyal medya aracılığıyla açıklama yapan Bakan Kacır, “Uluslararası coğrafi işaret tescillerimize bir yenisini ekledik. Afyon pastırması, Avrupa Birliği’nde tescillenen 34’üncü coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Coğrafi işaretli ürünlerimiz kadim kültürümüzün, bereketli topraklarımızın ve üreticilerimizin emeğinin küresel ölçekte tescilidir” ifadesini kullandı.

ÜRETİCİLERİ KUTLADI

Kacır, başta üreticiler olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutladığını belirtti. Anadolu’nun değerlerini koruyup dünyaya tanıtmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Bu tescil, yerel ürünlerin uluslararası arenada tanınması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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