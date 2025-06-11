Afyon Pastırması Coğrafi İşaret Aldı

AFYON PASTIRMASI AB’DEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyon pastırmasının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını açıkladı. Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Uluslararası coğrafi işaret tescillerimize bir yenisini ekledik. Afyon pastırması, Avrupa Birliği’nde tescillenen 34’üncü coğrafi işaretli ürünümüz oldu” ifadelerini kullandı.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİMİZİN ÖNEMİ

Ayrıca, Kacır, coğrafi işaretli ürünlerin, kadim kültürün, bereketli toprakların ve üreticilerin emeğinin küresel ölçekte resmi olarak kabulü olduğunu vurguladı. Bakan, “Başta üreticilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Anadolu’nun değerlerini koruyup dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.