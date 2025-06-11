Afyon Pastırması, Tescil Aldı, Hayırlı Olsun

AFYON PASTIRMASI TESCİLİNİ ALDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kendine özgü aromasıyla öne çıkan Afyon Pastırması, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 34’üncü ürünümüz oldu” ifadesini kullandı. Bu tescil, Afyon Pastırması’nın uluslararası arenada tanınması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AFYONKARAHİSAR’IN MUTFAK MİRASI

Bakan Yumaklı, sözlerine devam ederek, “Afyonkarahisar’ın mutfak mirası, bu tescille artık Avrupa sofralarında da tanınacak. Hayırlı olsun.” dedi. Bu açıklama, Afyon Pastırması’nın değerini ve bu tür ürünlerin uluslararası standartlarda önem taşıdığını vurguluyor.

ÖNEMLİ BİR ADIM

Afyon Pastırması’nın bu tescil ile birlikte, bölgesel mutfakların dünya çapında bilinirliğini artırdığı ifade ediliyor. Bakan Yumaklı’nın paylaşımı, gastronomi alanında atılan bu tür adımların desteklenmesi gerektiğine bir örnek teşkil ediyor.