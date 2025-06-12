Afyon Pastırması Ve Sucuk Tescil Aldı

AFYON PASTIRMASI VE SUCUĞUNUN TESCİLİ

Afyon pastırması ve sucuğu, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili almasının ardından kentte büyük bir sevinçle karşılandı. Üreticiler, pastırmanın kendine özgü aroması ve sucuğun etinin ile baharatının yerinde kullanılmasının bu lezzeti yarattığını belirtiyor. Son yıllarda sucuğunun lezzetiyle tanınan Afyon pastırması, AB’den tescil almayı başardı. Mizah programlarında sıkça yer bulan ‘Kayseri pastırması mı, Afyon pastırması mı?’ tartışmaları sonrası bu tescil, şehirde yaşayanları sevindirdi.

PASTIRMA VE SUCUK ÜRETİMİ

Pastırma ve sucuk üreticisi Enfes Et’in satış yetkililerinden Kader Buğday, Afyon pastırmasının ve sucuğunun AB’den tescil alarak hak ettiği önemi bulduğunu ifade etti. Buğday, “Pastırma ve sucuğun üretiminde kendi ürettiğimiz hayvanların etini kullanıyoruz. Aslında en önemli olan konu hayvanların doğal beslenmesi. Tescil alınması bizleri çok mutlu etti. En iyi et ve usta neredeyse aslında başarı geliyor,” dedi. Ayrıca, Kayseri ve Afyon pastırmaları arasında yapılan karşılaştırmalara da değinen Buğday, “Afyon pastırması mı, Kayseri pastırması mı? diye sorulacak olursa da Kayseri de bizim, Afyon da yani hepsi Türkiyemiz’in,” şeklinde konuştu.