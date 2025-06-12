Afyon Sucuğu, AB’den Tescil Aldı

AFYON SUCUĞU AB’DEN TESCİL ALDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyon sucuğunun Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Yumaklı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Afyonkarahisar’dan AB’ye lezzetli bir imza daha. Afyon pastırmasından sonra şimdi de Afyon sucuğu, Avrupa Birliği’nden Coğrafi İşaret Tescili alarak, 35’inci tescilli ürünümüz oldu” dedi.

ÜRETİCİLERİ VE EMEĞİ GEÇENLERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Yumaklı, üreticilere ve bu başarıda emeği geçen tüm bireylere teşekkür ederek, “Bu gururu hep birlikte paylaşıyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı. Bu tescil, Afyon sucuğunun uluslararası alandaki değerini artırırken, ürünün yerel üreticiler için önemli bir rekabet avantajı sağlıyor.