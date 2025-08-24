Afyon Sucuğu, Sucuk Döner ile Gündemde

AB COĞRAFİ İŞARETİ ALAN SUCUK DÖNERİ İLE GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret tescili alan Afyon sucuğu, şimdi de sucuk döneri ile dikkat çekiyor. Özellikle tatil döneminde yoğun ilgi gören sucuk döner, damak çatlatan lezzeti ile insanların uğrak noktası haline geldi. Türkiye’nin önemli kavşak şehirlerinden biri olan Afyonkarahisar, sucuk döneriyle döner tezgahlarını süslüyor.

TATİLCİLER SUCUK DÖNERİ TERCİH EDİYOR

Tatil için Antalya, Muğla ve İzmir gibi şehirleri ziyaret eden tatilciler, Afyonkarahisar’dan geçerken sucuk dönerin tadını çıkarıyor. Uzun süredir sucuk üretim ve satışı yapan bir firmanın yetkilisi Leyla Ceylan Uluçay, yeni işletmelerinde sucuk dönerin eşsiz lezzetini aktarıyor. Uluçay, “AB tarafından geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret tescili alan Afyon sucuğumuz çok büyük rağbet görmeye başladı. Bunun ardından bizlere de sürekli sucuk döner noktasında talep gelmeye başladı. Biz de kavşak noktada olduğumuz için bu lezzeti vatandaşlarımızla buluşturmaya karar verdik. Vatandaşların geri dönüşleri çok güzel oldu. Özellikle tatile giden vatandaşlarımız sucuk ve sucuk dönerimizin tadına bakmadan geçmiyorlar” diyor.

AFYONKARAHİSAR GASTRONOMİ ŞEHRİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Gastronomi şehri Afyonkarahisar’da geleneksel olarak üretilen sucuk, döner tezgahında döner şeklinde yapılarak servis ediliyor. Misafirler ayrıca burada yer alan fabrika satış mağazasından ürünleri temin ediyor. Uluçay, “Ankara ve İstanbul gibi pek çok şehirde ürünlerimizi bulabilirler. İlimizden geçen tüm misafirlerimizi sucuk döner başta olmak üzere diğer ürünlerimizi tatmaya davet ediyoruz” şeklinde ekliyor. Sucuk döneri deneme fırsatı bulan vatandaşlar da bu eşsiz lezzetin tadını beğendiklerini vurguluyor.