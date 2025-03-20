Afyon ve Ordu’da Okullar Tatil Mi?

YAĞIŞLARIN ETKİLERİ

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde başlayan şiddetli yağışlar, okulların tatil olup olmayacağını merak ettiriyor. Afyon’da okullar tatil mi konusunda henüz bir duyuru gelmedi. 21 Mart Cuma günü için yapılan açıklamaya göre, Ordu Valiliği kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ildeki 9 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Hava durumu tahminlerine göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve yüksek kesimlerde Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. İç kesimlerde bu rüzgar aksamalar, çatı uçmaları ve zehirlenmelere neden olabiliyor.

KUZEYDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

21 Mart 2025 Cuma günü Samsun, Ordu ve Giresun gibi illerde iç kesimlerde 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli kar yağışı, 10-20 cm kar örtüsü şeklinde olabileceği tahmin ediliyor. Bu durum, ulaşımdaki aksamalar, buzlanma ve kar yağışı kaynaklı tipiler gibi olumsuzluklara yol açabiliyor. Ayrıca, Balkanlar’dan gelecek soğuk hava etkisiyle batı ve iç kesimlerde zirai don hadiseleri bekleniyor. 20 Mart 2025’ta, bu olayın gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Tarım sektörü ile uğraşan vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olması önem taşıyor.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

20 Mart 2025 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden rüzgarın etkili olması, aynı gün Doğu Anadolu’da güney yönlerden fırtına bekleniyor. Özellikle Marmara’nın güney kısımlarında, Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’da kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-90 km/saat) söz konusu. Bu durum, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve gaz kaynaklı zehirlenmelere yol açabilir. Vatandaşların bu olumsuz hava koşullarında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.