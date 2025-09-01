Afyonkarahisar, 3-7 Eylül 2025’te Festival. MXGP Türkiye Heyecanı ve Harekete Geçiyor

AFYONKARAHİSAR’DA MOTOR SPORLARI VE FESTİVAL HEYECANI

Afyonkarahisar, 3-7 Eylül 2025 tarihleri arasında motor sporları ve festival etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en önemli beş spor organizasyonundan biri olarak kabul edilen FIM Dünya Motokros Şampiyonası MXGP Türkiye (6-7 Eylül) ile Türkiye’nin en büyük entegre gençlik ve spor festivali NG Afyon Motofest (3-7 Eylül) için geri sayım başladı. Etkinlik öncesinde Afyonkarahisar’daki otellerin çoğu doluluk oranına ulaşarak, bu organizasyonun bölge ekonomisine sağladığı katkıyı gösterdi. Katılımlar ve ziyaretçi akını, konaklama, yiyecek-içecek, eğlence ve hizmet sektörlerinde önemli bir canlılık oluşturacak. Ayrıca, Türkiye’nin en büyük karavan alanı da bu etkinlik sayesinde tanıtılarak karavan turizmini destekleyecek.

ŞAMPİYONANIN MEDYA TANITIM DEĞERİ ARTIYOR

Geçtiğimiz yıl 300 milyon Euro’nun üstünde bir medya tanıtım değerine erişen şampiyonanın, bu yıl daha yüksek bir global tanıtım değeri bekleniyor. Etkinlik, 6 kıtada 180 ülkede, potansiyel olarak 3.5 milyardan fazla izleyiciye ulaşarak Türkiye’nin uluslararası imajına katkı sunacak. Dünya Motokros Şampiyonası MXGP, motor sporlarının en heyecan verici ve adrenalin dolu branşlarından biri olarak kabul ediliyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen bu şampiyona, her yıl dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilen yarışlarla motosiklet tutkunlarını bir araya getiriyor.

AFYONKARAHİSAR’DA PİST KALİTESİ VE ORGANİZASYON BAŞARISI

Afyonkarahisar’daki MXGP Türkiye, pist kalitesi ve organizasyon başarısıyla dünyanın en iyi yarışları arasında gösteriliyor. Bu etkinlik, sadece motosiklet tutkunlarını buluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda bölgenin turizm ve ticaretine de önemli katkılar sağlıyor. Etkinlik süresince yapılan aktivitelerle birlikte, katılımcılar unutulmaz anılar biriktirecek. Organize edilen bu tür etkinlikler, Türkiye’nin motorsport alanındaki potansiyelini de ortaya koyuyor.