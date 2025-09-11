Afyonkarahisar Antika Pazarı Yoğun İlgi Görüyor

AFTONKARAHİSAR ANTİKA PAZARI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Afyonkarahisar’da her ay düzenli olarak açılan antika pazarı, vatandaşlardan büyük bir ilgi görüyor. Pazarda en çok ilgi çeken ürünler, eski gramofonlar ve müzik aletleriyle birlikte çeşitli ev eşyaları oluyor. Karahisar Antika Sevenler Derneği tarafından her ay gerçekleştirilen bu pazar, bu ay da tek tek düzenlendi. Pazarda birbirinden güzel ve değerli antika ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Pazarda Neler Bulunuyor?

Eserler arasında gramofon ve müzik aletlerinin yanı sıra, geçmişte gündelik hayatta sıkça kullanılan eşyalar da sergileniyor. Vatandaşlar, pazar alanında yer alan ürünlere yoğun ilgi gösteriyor. Pazarla ilgili açıklama yapan dernek başkanı Emre Şirinoğlu, pazarın her ayın ilk haftası kurulduğunu belirtti. Şirinoğlu, “Pazar sayesinde Afyonkarahisar için bir antika kültürü oluşuyor, bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” şeklinde konuştu.