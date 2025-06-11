Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu Başarı Elde Etti

AFYONKARAHİSAR ATATÜRK İLKOKULU BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTILAR

2025 yılı Scientix Keşif Kampanyası kapsamında Avrupa genelindeki yüzlerce yenilikçi STEM projesi arasında Türkiye’yi temsilen Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu önemli bir başarı sergiledi. Öğretmen Dilek Ekim tarafından yürütülen “Green STEAM” projesi, “Döngüsel Seçim Ödülü”ne layık görüldü ve bu durum, projenin büyük bir başarı olarak nitelendirilmesini sağladı.

PROJE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇEVRE BİLİNCİNE ÖNEM VERİYOR

Sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve disiplinler arası öğrenme odaklı olan bu proje, öğrenci katılımını ön plana çıkararak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Scientix uzmanları, bu yönüyle projeyi örnek uygulama olarak gösterdi.

BAŞARIYI KUTLADILAR

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, “Afyonkarahisar’dan Avrupa’ya uzanan bu anlamlı başarıda emeği geçen başta Dilek Ekim öğretmenimiz olmak üzere tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyor, ülkemizi Scientix Avrupa Ağı’nda başarıyla temsil ettikleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde açıklama yaptı.