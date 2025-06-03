Afyonkarahisar BİLSEM’den Gıda İsrafı Projesi

AFYONKARAHİSAR ÖĞRENCİLERİ GIDA İSRAFINI ÖNLEYEN PROJE GELİŞTİRDİ

Afyonkarahisar Dumlupınar BİLSEM’li öğrenciler, gıda israfını azaltmak amacıyla geliştirdikleri projeyle “En Korumacı Proje” ödülünü kazandı. Hazırladıkları bu proje, kompost üretiminden dijital tarif kartlarına kadar birçok yenilikçi uygulamayı içeriyor ve çevre bilincini artırmaya yönelik örnek teşkil ediyor. Türkiye genelinde önemli bir başarıya ulaşan Dumlupınar BİLSEM öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye Doğa Öncüleri Konferansı’nda 11 proje arasında yer alarak ödül aldı.

PROJE DETAYLARI

Öğrenciler, “Sofranın Süper Kahramanları: Atıksız Gelecek Bizimle Gelecek” adıyla gerçekleştirdikleri projeyle gıda israfı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Teorik bilgileri uygulama süreciyle birleştiren öğrenciler, farklı kompost yöntemlerini öğrenip okul bahçesinde maydanoz yetiştirdiler. Bu şekilde toprak gücünü deneyimlediler ve gıdanın değerini daha iyi anladılar. Mutfakta kalan malzemeleri değerlendirerek geliştirdikleri tarifleri QR kodlarla dijitalleştirip, tasarruf odaklı yemek kitabı hazırladılar. Ayrıca, meyve kabuklarından bitki çayı yaparak, tarif kartlarına ekledikleri QR kodlar sayesinde kullanıcıların sesli anlatımlara ulaşmasını sağladılar.

ÖĞRETMENDEN AÇIKLAMALAR

BİLSEM Sınıf Öğretmeni Makbule Coşkun, projeyle ilgili şu sözleri kaydetti: “Çevremizde, okulumuzda, evlerimizde çok fazla gıda israfı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu israf, hem ekonomik kayba hem de çevre sorunlarına yol açıyordu. Biz de öğrencilerimizle birlikte ‘Bunu nasıl geri dönüştürebiliriz?’ diye düşündük ve bu projeyi başlatmaya karar verdik. 80 öğrenciyle atıkları toplayarak 50 kiloya yakın kompost ürettik.”

Coşkun, ayrıca solucan gübresi ve bokashi kompost gibi çeşitler üreterek bunları bitkilerle deneyimlediklerini ifade etti. Öğrencilerin gıdanın değerini anlayabilmesi için sürecin ne kadar emek gerektirdiğini gözlemlediklerini belirtti. Yapay zeka araçları kullanarak geliştirdikleri akıllı tariflerin e-kitapta toplandığı ve bu materyallerin velilerle paylaşıldığı belirtiliyor. Öğrenciler, projeye dahil olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek başarılarına devam edeceklerini ifade etti.