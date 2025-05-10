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Afyonkarahisar Borsası Diyarbakır’ı Ziyaret Etti

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI HEYETİ DİYARBAKIR’DA

Afyonkarahisar Ticaret Borsası’nın heyeti, Diyarbakır Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek iş birliği ve projeler üzerine görüşlerde bulundu. Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, Meclis Başkanı Ali Rıza Gürakar ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı heyet, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve Meclis Başkanı Ahmet Ay ile bir araya geldi.

İŞ BİRLİĞİ VE DİYALOG GÜÇLENİYOR

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, ziyarette yaptığı konuşmada bu buluşmaların kurumlar arasındaki diyaloğu güçlendirdiğini ifade etti. Yeşil, “Borsalarımızın yapmış oldukları karşılıklı ziyaretler kurumlar arası güçlendirmekte ve aynı zamanda ortak projeler hazırlanmasına zemin hazırlamaktadır. Karşılıklı tecrübe ve paylaşımlarla, her iki borsamızın vizyonuna katkı sağlayacak bu buluşmanın hayırlı olmasını diliyor, ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

PROJELER VE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Ziyaret sırasında Diyarbakır ve Diyarbakır Ticaret Borsası’nın tanıtımı yapıldı. Toplantıda, Diyarbakır’da yürütülen projeler, çalışmalar ve şehir markalarının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

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