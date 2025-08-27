Afyonkarahisar, Büyük Taarruz Zaferi’ni kutluyor

BÜYÜK TAARRUZ ZAFERİ KUTLAMALARI DEVAM EDİYOR

Afyonkarahisar, dünya tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından bir tanesi olan Büyük Taarruz Zaferi’nin 103. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Her yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yönergeleriyle muhtarlara anlamlı bir hediye hazırlandı. Merkez ilçeye bağlı köy, mahalle ve belde muhtarlarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın portreleri hediye ediliyor.

MUHTARLARA PORTRE HEDİYESİ

Muhtarlara hediyeleri, Vali Yardımcısı İhsan Aynacı ile İdare ve Denetim Müdür Vekili Tuncay Eroğul tarafından takdim ediliyor. Bu etkinlikler, hem zaferin önemini vurguluyor hem de yerel yöneticilerin motivasyonunu artırıyor. Her yıl düzenlenen bu anma programları, toplumsal hafızayı tazeleme amacını taşıyor.