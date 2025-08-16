Haberler

Afyonkarahisar’da 110 Aile Bir Araya Geldi

AİLELER BİR ARAYA GELİYOR

Afyonkarahisar’da düzenlenen “Aile Kampı” etkinliği, 110 ailenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Aileler, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi’nde bulunan termal altyapıya sahip Uluslararası Kamp Karavan Alanı’nda çadırlarını kurarak keyifli bir zaman geçiriyor.

AİLE YILI ETKİNLİKLERİ

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, kampa ilişkin yaptığı açıklamada, gelenekselleşen baba-çocuk kampının bu yıl “Aile Yılı” vesilesiyle Aile Kampı olarak düzenlendiğini belirtti. Akülke, “Bu yıl ailelerin bir araya geldiği bir kamp ortamı sağladık. Çocuklarımız dış mekanlarda anne ve babalarıyla etkinlikler içinde bulunamıyor. Burada çocukların gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dijital ortamdan ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Ankara’dan kampa katılan Ahmet ve Neslihan Çelik çifti, etkinliklerin son derece beğenildiğini ve gelecek yıl tekrar katılmayı istediklerini ifade etti. İstanbul’dan gelen Semih Yeşildağlı ise çocuklarıyla birlikte yarışmalara katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kamp, yarın sona erecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Pekin’de Robot Yarışmaları Sürüyor

Pekin'de gerçekleştirilen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 15 ülkeden 280 ekip, robotlarının yeteneklerini atletizm ve futbol gibi çeşitli kategorilerde sergiliyor.
Haberler

Aliağa FK, Furkan Say ile Anlaştı

Aliağa FK, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve başarılı bir kariyer diledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.