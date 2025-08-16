Afyonkarahisar’da 110 Aile Bir Araya Geldi

AİLELER BİR ARAYA GELİYOR

Afyonkarahisar’da düzenlenen “Aile Kampı” etkinliği, 110 ailenin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Aileler, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi’nde bulunan termal altyapıya sahip Uluslararası Kamp Karavan Alanı’nda çadırlarını kurarak keyifli bir zaman geçiriyor.

AİLE YILI ETKİNLİKLERİ

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, kampa ilişkin yaptığı açıklamada, gelenekselleşen baba-çocuk kampının bu yıl “Aile Yılı” vesilesiyle Aile Kampı olarak düzenlendiğini belirtti. Akülke, “Bu yıl ailelerin bir araya geldiği bir kamp ortamı sağladık. Çocuklarımız dış mekanlarda anne ve babalarıyla etkinlikler içinde bulunamıyor. Burada çocukların gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dijital ortamdan ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Ankara’dan kampa katılan Ahmet ve Neslihan Çelik çifti, etkinliklerin son derece beğenildiğini ve gelecek yıl tekrar katılmayı istediklerini ifade etti. İstanbul’dan gelen Semih Yeşildağlı ise çocuklarıyla birlikte yarışmalara katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kamp, yarın sona erecek.