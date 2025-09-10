Afyonkarahisar’da 2 Kişi Tutuklandı

UYUŞTURUCU HAP İLE YAKALANAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimi sırasında, durdurulan bir otomobilde 3 bin 885 adet uyuşturucu hap ile yakalanan iki şahıs tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurup detaylı arama yaptı. Yapılan aramada, araç içerisinde toplam 3 bin 885 adet uyuşturucu hap bulundu.

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrasında araçta bulunan K.B. ve E.A. isimli bireyler gözaltına alındı. İki şahıs, haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.