Afyonkarahisar’da 2 Şahıs Tutuklandı

POLİS OPERASYONU SONUCU İKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, iki şahıs ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otogar alanında kontroller yaparken, şüpheli bir şahsın üst ve eşyalarında arama yaptı.

YASADIŞI UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Bu arama sonucunda, 32 gram ve 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili E.F.D ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçu kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.