Afyonkarahisar’da 2 Şahıs Tutuklandı

POLİS OPERASYONU SONUCU İKİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, iki şahıs ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri otogar alanında kontroller yaparken, şüpheli bir şahsın üst ve eşyalarında arama yaptı.

YASADIŞI UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Bu arama sonucunda, 32 gram ve 7 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili E.F.D ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçu kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Hakan Yılmaz, Ferrari ile kaza yaptı

İstanbul Büyükçekmece'de Ferrari ile kaza yapan Hakan Yılmaz, müşterisini mağdur etmeyeceklerini ve kazanın kaygan zeminden kaynaklandığını açıkladı. Sosyal medya eleştirilerine de cevap verdi.
Devrim Özkan, Genç Başarılı Bir Oyuncu

Devrim Özkan, tiyatrodan televizyona geçiş yaparak 'Vuslat' ve 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizilerindeki rolleriyle öne çıkan bir oyuncudur. Yaşı ve kökeni merak edilmektedir.

