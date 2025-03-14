Afyonkarahisar’da 22 Bin Kaçak Makaron Yakalandı

KAÇAK MAKARON BASKINI

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, bir iş yerine düzenlediği operasyonda 22 bin adet kaçak makaron ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Salar beldesinde E.A. isimli bir kişinin işletmesinde izinsiz olarak tütün ve tütün ürünleri satışı yapıldığına dair ihbar aldı.

BASKINDA ELE GEÇİRİLENLER

Baskın düzenleyen ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada 22 bin adet bandrollü boş makaronun yanı sıra 24 paket bandrollü nargile tütünü, 24 paket 100 gramlık sigara tütünü ve 2 paket 200 gramlık sigara tütünü buldu. Operasyon sonucunda gözaltına alınan E.A.’ya 120 bin 482 TL para cezası uygulandı.