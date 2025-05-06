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Afyonkarahisar’da 320 Paket Sigara

POLİS OPERASYONU SONUCU KAÇAK SİGARA VE ELEKTRONİK SİGARA YAKALANDI

Afyonkarahisar’da gerçekleşen bir polis operasyonunda 320 paket kaçak sigara ve 80 adet elektronik sigara yakalandı. Emniyet müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla il merkezinde iki iş yeri ve bir ikamette arama yaptı.

ARAMALARDA ÇOK SAYIDA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramalarda toplam 320 paket kaçak sigara, 80 adet elektronik sigara ve 12 paket puro ele geçirildi. Operasyon neticesinde bir şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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