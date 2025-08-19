Afyonkarahisar’da 4,3 Milyon Makaron

POLİS OPERASYONU SONUCU ELE GEÇİRİLEN MAKARONLAR

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda, durdurulan bir tırda 4 milyon 300 bin adet bandrolsüz boş makaron bulundu. Bu olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve tespit etmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, Dinar ilçesinde şüpheli görülen bir tır durduruldu. Tırın içerisinde ve dorsesinde yapılan detaylı aramalar neticesinde, 4 milyon 300 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. İlgili makamlar, bu olaya dair başlatılan adli işlemleri sürdürüyor.