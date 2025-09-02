Afyonkarahisar’da 4 şüpheli tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCUNDA TUTUKLAMA

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçundan Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olan ve 10 gün izne çıkan bir kişinin bağlantılı olduğu 3 başka şüpheli ile ilgili bilgi aldı. Bu kişiler, il merkezinde ve çevre köylerde satmak amacıyla çeşitli yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri hazırlıyorlardı.

ŞÜPHELİLERİN ARAÇLARINDA BULUNAN UYUŞTURUCU MADDELER

29 Ağustos’ta, şüphelilerin araçlarında yapılan arama neticesinde, 2 bin 350 içimlik sentetik uyuşturucu, 2,34 gram satışa hazırlanmış metamfetamin, 596 sentetik uyuşturucu ecza hapı, 1 makas, 1 hassas terazi ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının akabinde adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.