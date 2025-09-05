Haberler

Afyonkarahisar’da 5 Eylül Anma Programı

OLAYIN YILDÖNÜMÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Afyonkarahisar’da 5 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen ve 25 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı mühimmat depo patlaması olayının yıldönümünde özel bir program düzenlendi. Tören, patlamanın meydana geldiği Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’nda gerçekleştirildi.

PROGRAM BAŞKANLIĞI VE KATILIMCILAR

Basına kapalı olarak yapılan programa il protokol üyeleri ve şehit askerlerin aileleri katıldı. Törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program, daha sonra şehitler anısına Kur’an-ı Kerim okunması ile devam etti ve anıta çiçek sunumları ile sona erdi.

