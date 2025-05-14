Afyonkarahisar’da 66 Hacı Adayı Uğurlandı

DUA VE İLAHİLERLE HACI ADAYLARI UĞURLANDI

Afyonkarahisar’da 66 hacı adayı, dualar eşliğinde kutsal topraklara gönderildi. Program, Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen bir etkinlikle Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından ilahiler okundu.

ORGANİZASYON YETKİLİSİNE GÖRE HAC YOLCULUĞU ÖNEMLİDİR

Organizasyon yetkilisi Bilal Şenel, burada yaptığı konuşmada, hac yolculuğuyla ilgili dikkat edilmesi gereken önemli hususlara vurgu yaptı. Şenel, ayrıca “28 Mayıs’ta ikinci hac kafilesini de kutsal topraklara yolcu edeceğiz” şeklinde bilgi verdi. Dua edilmesinin ardından, hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Uğurlama töreni esnasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Birçok hacı adayı ve yakını, kutsal topraklara gitmenin mutluluğuyla gözyaşlarına boğuldu.