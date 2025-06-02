Afyonkarahisar’da 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 9 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığını önlemek ve düzensiz göçmenleri yakalamak amacıyla çalışmalar yaptı.

BASKINLAR İSCEHİSAR’DA GERÇEKLEŞTİ

Söz konusu çerçevede İscehisar ilçesinde 2 ayrı adrese baskın yapıldı. Operasyonda, resmi makamlarca verilmiş kimlik ya da kimlik yerine geçerli belgeleri bulunmayan, ayrıca ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yapılan operasyonda, yabancı uyruklu şahıslara ev kiralayarak konaklama imkanı sağlayan 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan 9 düzensiz göçmenin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği ifade edildi.