Afyonkarahisar’da Afad Ve Umke Tatbikatı

TATBİKATIN AMACI VE DETAYLARI

Afyonkarahisar’da AFAD ve UMKE ekipleri, olası bir boğulma vakasına hazırlıklı olmak amacıyla gerçek gibi görünen bir tatbikat düzenliyor. Bu tatbikatta ekipler, muhtemel bir boğulma olayına ne denli hazır olduklarını sergilemek için bir araya geldi.

EYLEM PLANININ UYGULANMASI

Tatbikat senaryosuna göre, ihbarın alınmasıyla beraber ekipler hızla olay yerine ulaşmak için harekete geçti. AFAD dalgıçları, botla gölete yöneldi ve boğulmakta olan kişiye saniyeler içinde müdahale etti. Su yüzeyinden çıkarılan yaralı, UMKE’nin uzman sağlık personeline teslim edildi. Botta gerçekleştirilen ilk müdahaleden sonra, yaralı ambulansa taşınmak üzere kıyıya çıkarıldı.

Bu başarılı tatbikat, AFAD ve UMKE’nin su üstü kurtarma konusundaki yetkinliğini ve ekipler arasındaki işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Fitch, Türkiye İçin Faiz Tahmininde Bulundu

Fitch, Türkiye Merkez Bankası'nın yılsonuna kadar faiz oranını 800 baz puan indirerek %35'e çekmesini bekliyor.
Aydın’ın Kuru İncir Rekoltesi Değerlendirildi

Kuru incir sezonu açılırken, Aydın Tarım İl Müdürlüğü rekolte değerlendirme toplantısı yaptı. Bu yılki rekoltenin geçen yılla benzer olduğu vurgulandı, iklim koşulları ele alındı.

