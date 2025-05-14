Afyonkarahisar’da Akrabalar Arasında Kavga

AFYONKARAHİSAR’DA SİLAHLI KAVGA

Afyonkarahisar’da meydana gelen silahlı kavga sonucu 3 kişi yaralandı. Alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan kişiler arasında çıkan tartışma, olayın merkezinde yer alan bir villada gerçekleşti. İddiaya göre, Ramazan D. (49) ile ağabeyi Osman D. (50) arasında alacak meselesi yüzünden başlayan tartışma büyüyerek kavga haline dönüştü.

KAVGA SIRASINDA YARALILAR ORTAYA ÇIKTI

Kavga sırasında Osman D’nin oğlu Mustafa D. (28), amcası Ramazan D’ye tabanca ile ateş etti. Bu olayda Ramazan D ve kavga esnasında müdahale eden Yusuf D. (59) yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar’daki çeşitli hastanelere taşındı. Ramazan D’nin sağlık durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

POLİS OPERASYONU VE GÖZALTI

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kavgaya karışan Mustafa D’yi gözaltına aldı. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlatarak olayın detaylarını araştırıyor. Yaşanan bu olay, alacak meselelerinin nasıl ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.