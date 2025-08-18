Afyonkarahisar’da Anne, Çocuğunu Sakinleştirdi

ANNE VE ÇOCUĞU ARASINDA YAŞANAN KRİZ

Afyonkarahisar’da, oğlunun boğazına kaçan fındık yüzünden telefonda yardım isteyen bir anne, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı tarafından sakinleştirildi. Osmangazi Mahallesi’nde ikamet eden anne, yaklaşık iki ay önce çocuğu E.Ç’nin (3) fındık nedeniyle nefes alamadığını fark edince hemen 112’yi aradı. Acil tıp teknisyeni Güldane Sezgin, “Çocuğumun boğazına fındık kaçtı, çok kötü çıkartamıyoruz.” şeklindeki yardım talebi üzerine kadını sakinleştirdi. Bu sırada, boğazındaki fındık parçalarını atmaya çalışan çocuk ağlamaya başladı. Sezgin, anneye ambulans ekibinin yolda olduğunu bildirdi.

AMBULANS EKİBİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Ambulans ekibi, sadece 7 dakikada E.Ç’nin yanına ulaşarak sağlık kontrolünü yaptı. Anne ile Sezgin’in telefon görüşmesi, Acil Çağrı Merkezi’nin kayıtlarına geçti. Afyonkarahisar 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tuncay Eroğul, muhabire, kurumun vatandaşların en zor anlarında yanlarında olmaya çalıştığını belirtti. Yaklaşık iki ay önce yaşanan bu olayda, panik içerisindeki annenin yardım istemek için aradığı 112’yi vurguladı. Eroğul, “112 Acil Çağrı Merkezinde gün içerisinde birçok olayla karşılaşıyoruz. En küçük bir hata, telafi edilemez sonuçlar doğurabiliyor. Bu olay da kötü bir sonla sonuçlanabilirdi. O esnada panik halinde olan annemizi yönlendirmek mesleki bir tecrübe gerektirir.” dedi.

Eroğul, çağrıyı karşılayıp anneyi sakinleştiren personeline teşekkür etti.