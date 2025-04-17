Afyonkarahisar’da Araç Çarpıştı, 4 Yaralı

TRAFFİK KAZASI VE YARALILAR

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve bu olay sonucunda 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir binaya çarparak durabildi. Kaza, Sandıklı ilçesi Koçhisar köyü girişinde gerçekleşti.

KAZA AYRINTILARI

Alınan bilgilere göre, H.A. yönetimindeki 03 LM 620 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı H.Y.’nin kullandığı 06 BY 6490 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri yol kenarındaki binaya çarparak durabildi. Kaza sonucu, sürücüler H.A. ve yolcular M.Y., A.Y. ve N.K., yaralandı. Yaralılar, çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

PANİK VE İNCELEME

Kaza anında otomobilin çarptığı binada yaşayanlar büyük bir panik içinde bulundular. Kazanın ardından jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.