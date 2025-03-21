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Afyonkarahisar’da Araçta 7 Silahla Yakalandılar

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTA RRUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Afyonkarahisar’da, polis ekipleri tarafından şüpheli bir araç durduruldu. Olay, Bolvadin ilçesinde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, yol uygulaması sırasında şüphelenen polis, araca müdahale ederek arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 5 pompalı tüfek bulundu.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Ele geçirilen silahların ardından 2 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu olay, güvenlik güçlerinin şüpheli durumlara karşı gösterdiği hassasiyetin bir örneği olarak kayda geçti.

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