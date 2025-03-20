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Afyonkarahisar’da Aranan Şahıs Yakalandı

AFYONKARAHİSAR JANDARMA KOMUTANLIĞI, ARANAN ŞAHISLA İLGİLİ GÜVENLİK ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜ

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, hakkında kasten yaralama suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalayarak cezaevine gönderdi. Komutanlık, aranan şahısların belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

YAKALANAN ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bu bağlamda yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında, kasten yaralama suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.D. isimli şahıs Sülümenli beldesinde yakalandı. Yakaladığı kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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