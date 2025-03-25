Afyonkarahisar’da Aranan Şahıs Yakalandı

AFYONKARAHİSAR’DA YAKALANAN ŞAHIS

Afyonkarahisar’da, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekiplerinin yaptığı takip sonucunda yakalandı. Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü.

ŞAHIS HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANIYORDU

Yapılan incelemelerde H.O.S. isimli şahsın, ‘elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan’ 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Jandarmanın takibi sonucunda kent merkezinde yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.