Afyonkarahisar’da Aranan Şahıs Yakalandı

AFYONKARAHİSAR’DA YAKALANAN ŞAHIS
Afyonkarahisar’da, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekiplerinin yaptığı takip sonucunda yakalandı. Alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü.
ŞAHIS HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANIYORDU
Yapılan incelemelerde H.O.S. isimli şahsın, ‘elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan’ 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Jandarmanın takibi sonucunda kent merkezinde yakalanan şahıs, gözaltına alındı.
MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.