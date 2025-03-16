Afyonkarahisar’da Aranan Şahıs Yakalandı

ŞAHIS YAKALANDI

Afyonkarahisar’da 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanıyor. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. Yapılan detaylı araştırmada, T.A. isimli şahsın, tahsis gereği açığa bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan arandığı belirleniyor.

ŞÜPHELİ, GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, bu bilgi doğrultusunda şahsın peşine düşüyor ve onu Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına alıyor. Şahıs hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.