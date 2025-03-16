Haberler

Afyonkarahisar’da Aranan Şahıs Yakalandı

ŞAHIS YAKALANDI

Afyonkarahisar’da 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanıyor. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. Yapılan detaylı araştırmada, T.A. isimli şahsın, tahsis gereği açığa bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan arandığı belirleniyor.

ŞÜPHELİ, GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, bu bilgi doğrultusunda şahsın peşine düşüyor ve onu Sandıklı ilçesinde yakalayarak gözaltına alıyor. Şahıs hakkındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çinli Otomobil Markaları Türkiye’de Yükseliyor

Otomotiv alanında 15 yıllık deneyime sahip Semih Eryükseldi, Türk pazarında Çinli markaların rekabetçi fiyatlar ve yatırımlarla öne çıktığını ifade etti. Chery, MG ve BYD’nin satışları yükseldi.
Haberler

MÜMDER, Geleneksel İftar Buluşmasını Gerçekleştirdi

Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği, Ramazan ayı münasebetiyle mezun, öğrenci ve akademisyenleri buluşturarak dayanışma ve eğitim temalarını öne çıkardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.