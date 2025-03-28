Afyonkarahisar’da Aranan Şahıs Yakalandı

KAÇAKÇILIĞA KARŞI GÖZALTI

Afyonkarahisar’da, kaçakçılık nedeniyle 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası ile aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan incelemeler sonucunda S.E. isimli şahsın arandığı belirlendi. Ardından, jandarma ekipleri şahsın izini sürerek İhsaniye ilçesinde onu yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.