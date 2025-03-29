Haberler

Afyonkarahisar’da Aranan Şahıs Yakalandı

3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Afyonkarahisar’da kasten yaralama suçu nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

YEŞİLYURT KÖYÜNDE YAKALANDI

Yapılan incelemeler neticesinde, H.K. adlı şahsın kasten yaralama suçundan aranmakta olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelinin peşine düştü ve onu Çay ilçesindeki Yeşilyurt köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Myanmar ve Çin’i Sarsan Deprem Felaketi

Myanmar'da yaşanan depremler, Çin'in Yunnan eyaletindeki Ruili kentinde de etkisini gösterdi. Hemşireler, deprem sırasında bebekleri korumak için kuvözleri sıkı bir şekilde tutmaya çalıştı.
Haberler

Sosyal Medya Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Başakşehir'de 16 yaşındaki Kudbettin Berat Çimenli, sosyal medyada başlayan bir tartışmanın ardından bıçak ve çekiçle şiddete maruz kalarak yaşamını yitirdi. Şüpheli hızlıca gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.