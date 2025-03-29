Afyonkarahisar’da Aranan Şahıs Yakalandı

3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Afyonkarahisar’da kasten yaralama suçu nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

YEŞİLYURT KÖYÜNDE YAKALANDI

Yapılan incelemeler neticesinde, H.K. adlı şahsın kasten yaralama suçundan aranmakta olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelinin peşine düştü ve onu Çay ilçesindeki Yeşilyurt köyünde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.