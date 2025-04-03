Afyonkarahisar’da Aranan Şahıs Yakalandı

AFYONKARAHİSAR’DA YAKALAMA OPERASYONU
Afyonkarahisar’da 4 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi jandarma ekiplerinin takibi sayesinde ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent merkezine bağlı Hacıbeyli Kavşağı’nda yol kontrol uygulaması gerçekleştiriyor.
CEZA KAYDI AÇIKLANDI
Yol kontrolü sırasında kimlik kontrolü yapan ekipler, F.K. isimli şahsın nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Hemen gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.